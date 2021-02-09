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Kongre baskınıyla ilgili suçlu bulunanlardan bazıları, savunmalarında Trump'ı kısmen sorumlu tutuyor

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınıyla ilgili suçlu bulunanlardan bazılarının, olayla ilgili eski Başkan Donald Trump'ı kısmen sorumlu tuttukları bildirildi.

Kongre baskınıyla ilgili suçlu bulunanlardan bazıları, savunmalarında Trump'ı kısmen sorumlu tutuyor
AA

Al Jazeera'daki haberde, Kongre baskınında halkı "isyana teşvik" etmekle suçlanan Trump hakkındaki azil duruşmalarının bugün başlaması beklenirken, baskın sonrası suçlu bulunanlardan bazılarının eski ABD Başkanı'nın ifadelerini savunmaları için kullandıkları belirtildi.

Baskın sırasında polis memurlarına sopayla vurduğu gerekçesiyle suçlu bulunan 20 yaşındaki Emanuel Jackson'ın avukatı Brandi Harden, müvekkili için 22 Ocak'taki duruşma öncesi tahliye talebinde bulunduğu kaydedildi.

Tahliye talebi reddedilen Harden'ın mahkeme dosyasında yer alan ifadesinde Trump'ın "Ülkemizi asla zayıflıkla geri almayacaksınız, güç göstermelisiniz ve güçlü olmak zorundasınız. Cehennem gibi savaşmazsan, artık bir ülken olmayacak." sözleriyle bu kişileri kışkırttığını yazdığı belirtildi.

Harden'ın, mahkeme dosyasına müvekkilinin suçunun niteliği ve koşullarının, dönemin ABD Başkanı'ndan esinlenilen bir olayın merceğinden görülmesi gerektiğini yazdığı ifade edildi.

Jackson'ın haricinde suçlananlardan bazılarının da mahkeme dosyasına bu tür savunmalar koydukları aktarıldı.

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınında halkı "isyana teşvik" etmekle suçlanan ve ülke tarihinde 2. kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Donald Trump'ın Senatodaki azil yargılaması bugün başlıyor.

5 kişinin hayatını kaybettiği kanlı Kongre baskınının ardından 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisindeki oylamada, "halkı isyana teşvik etmekle" suçlanan Trump'ın suçlu olup olmadığına Senato Genel Kurulu karar verecek.

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