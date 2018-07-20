Kongsvinger - Floro SK maç önü

Kongsvinger ve Floro SK, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Kongsvinger 20 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Floro SK 11 puanda ve 16. sırada. Kongsvinger, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Floro SK son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 269. İddaa'da Kongsvinger kazanır 1.35, berabere biter 4.00, Floro SK kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Kongsvinger önceki hafta Tromsdalen mücadelesinde 0-1 yenildi.

Floro SK ise Jerv maçında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Kongsvinger, 10 gol attı ve 11 gol yedi.

Floro SK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Floro SK, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

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