Kongsvinger - Notodden maç önü

Kongsvinger ve Notodden, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Kongsvinger 29 puanla 6. sırada, Notodden 24 puanla 8. sırada bulunuyor. Kongsvinger, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Notodden, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 587. İddaa'da Kongsvinger kazanır 1.40, berabere biter 3.75, Notodden kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Kongsvinger son haftadaki Arendal müsabasında 2-0 kazandı.

Notodden, Jerv karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Kongsvinger, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Kongsvinger, kendi sahasında 21 gol attı, 12 gol yedi.

Notodden, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Notodden 12 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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