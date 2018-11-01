2018 ihracat hedefi 1 milyar dolar olan Türk ayakkabı sektörü, bu yıl 6’ncısı düzenlenecek Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı’nda buluşacak.
Ekonomi Bakanlığı ve İzmir Ticaret Odası bünyesindeki UR-GE programının destekleriyle 6-9 Kasım tarihleri arasında İstanbul Pullman Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan dev etkinlik, Türk ayakkabı üreticileri ile, yurt dışından fuar için İstanbul’a gelecek olan 1.300 yabancı ziyaretçiyi ve alım heyetlerini buluşturacak.
Yabancı ziyaretçi rekoru
Temel hedefi Türkiye’ye yabancı alım heyetlerini çekmek ve ihracat potansiyelini artırmak olan Eksposhoes’da bu yıl yabancı ziyaretçi rekoru kırılacak. Geçtiğimiz Mayıs ayında 5’incisi düzenlenen etkinlikte 60 ülkeden 850 yabancı iş insanı fuarı ziyaret etmişti. 6 Kasım’da kapılarını açacak olan fuara şimdiden 73 ülkeden 1.300 yabancı iş insanı kayıt gerçekleştirdi.
93 bin TL’lik ayakkabı dünya sahnesine çıkıyor
Kısa süre sonra kapılarını açacak olan etkinliğe, Mardinli bir firmanın 2 aylık çalışma sonrasında, üzerini özel taşlarla kaplayarak ürettiği ve değeri tam 93 bin TL olan el yapımı ayakkabı damgasını vuracak. Özel üretim kadın ayakkabısının, fuar için İstanbul’a gelen Kazak bir iş insanına satışının gerçekleşmesi bekleniyor.
Konkordato çözüm değil
Spekülasyon bazlı kur dalgalanmalarının her sektörü olduğu gibi Türk ayakkabı sektörünü de olumsuz etkilediğini söyleyen EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, “Bazı firmalarımızın konkordato ilan etmesi elbette bizleri üzüyor. Ancak unutmamak gerekir ki bu kısa vadeli bir çözüm. Sektörümüzü orta ve uzun vadede sürdürülebilir kılacak olan tek yol üretim ve potansiyel ihracat pazarlarını keşfetmek” dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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