Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, komisyon görüşmelerinin ardından konkordato ile ilgili soru üzerine, "Anonim şirketlerde 294, limitet şirketlerde 552'ye, toplam 846'ya ulaştı. Bunun 282 İstanbul, 115 Ankara, 65 İzmir, 46 Kocaeli, 28 Mersin, 25 Bursa, 13 Hatay, Kayseri 14, diğerleri 260 civarında." dedi.

Bakan Pekcan, yeni ve kapanan şirket sayılarıyla ilgili de bilgi verdi ve "2017'de açılıp kapanan şirket sayısı, açılan 110 bin 575, kapanan 30 bin 648, net 79 bin 927 firma iş hayatına katılmış. 2018'de açılan ticari firma sayımız 121 bin 300, kapanan 81 bin 599. 2018 esnaf açılan iş yeri sayımız 214 bin133, kapanan 96 bin 851" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ihracatının kasım ayı itibariyle 168.1 milyar dolar olduğunu söyleyen Pekcan, yıl sonunda ise 170 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmasını hedeflediklerini aktardı.

Pekcan, "2018 yılının ilk 11 ayında ihracatımız yüzde 7.7 artarak 154.2 milyar dolara, ithalatımız aynı dönemde 206. 5 milyar dolara çıkarak geçen yılın yüzde 2 altında gerçekleşmiştir. İlk 11 ayda dış ticaret açığımız yüzde 22.7 gibi önemli bir oranda düşerek 52.2 milyar dolar olurken, ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 74.7'ye yükselmiştir. Mal ve hizmet birlikte değerlendirildiğinde 2018 Ocak-Ekim döneminde ihracat 186.1, ithalat 203 milyar dolar olmuş, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91.3'e yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

"KOBİ düzeyinden başlayarak her düzeydeki, ihracatçımıza bu yıl 2 milyar 34 milyon TL destek vermeyi öngörüyoruz. Bu destekleri ihracat potansiyeline doğrudan katkı sağlayacak alanlara veriyoruz" diyen Pekcan, 2018 yılında ihracatçı sayısının 11 bine yükseldiğini belirterek, ihracatçı firmaların yüzde 70'inin KOBİ'ler olduğunu aktardı.

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