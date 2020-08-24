Konserde Covid-19 deneyi



Bilim insanları koronavirüsün yayılmasıyla ilgili araştırmalarına bir 'konserle' devam etti!

Alman bilim insanları koronavirüsün kapalı mekanlarda düzenlenen konserlerde yayılma riskini incelemek için önceki gün Leipzig'de Quarterback Immobilien Arena'da bir konser düzenledi.

Tim Bendzko

Deneye 18-50 yaş arasında 1500'e yakın gönüllü katıldı. Bilim insanları Alman popçu Tim Bendzko'nun sahneye çıktığı konserde her şeyin yolunda gittiğini açıkladılar. Seyirciler maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak, klimasız ortamda müzik dinlerken Bendzko sahneden onlara, "Sizler bugün burada dünyayı kurtarıyorsunuz" diye seslendi.

Araştırmanın başındaki Dr. Stefan Moritz, 'Restart-19' adlı deneyin yapılmasının amacının bu konuda yeterli yayın olmaması olduğunu söyledi. Moritz deney sonucunda virüsün kapalı alanlarda havada kalma durumuyla ilgili önemli bulgular elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.