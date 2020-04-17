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Konservatuvar öğrencileri notalara online basıyor - EDİRNE

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarınca başlatılan "Her Ev Bir Derslik" projesiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dışarıya çıkmaları sınırlandırılan öğrenciler, internet üzerinden öğretmenlerinin verdiği talimatlarla canlı yayında eğitim alıyor.

Konservatuvar öğrencileri notalara online basıyor - EDİRNE
AA

Okuldaki ders saatlerine göre evlerinde hazır olan öğrenciler, hem deslerinden geri kalmıyor hem de karantina günlerini verimli geçiriyor.TÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müdürü Ömer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandan beri eğitim öğretim yapamadıklarını söyledi.

Okullarda derslere ara verilmesinin ardından Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve diğer eğitimcilerle salgın döneminde ders işlenmesine yönelik çalışma yürüttüklerini anlatan Yılmaz, bu kapsamda interaktif dersler vermeye başladıklarını dile getirdi.Yılmaz, öğretmenlerin müzik, solfej, dikte teori ve enstrüman gibi dersleri canlı yayında öğrencilerine anlattığını, bunun yanında edebiyat, felsefe, Türkçe, sosyal bilgiler ve matematik derslerinin de online bağlantılarla verildiğini ifade etti.

- "Sınavlar da online yapılacak"

Devlet Konservatuvarı Kontrbas Bölümü Doktor Öğretim Görevlisi Sela Can Dökmeci ise uzaktan eğitim vererek sosyal mesafeyi korumaya çalıştıklarını söyledi.Derslerin, okulun mevcut ders programına uyularak gerçekleştirildiğini belirten Dökmeci, "Öğrencilerin evde derse ilgisi çabuk dağılıyor. Bu nedenle her dersi 30 dakika işliyoruz. Alt sınıflarda 30 dakika, üst sınıflarda ders süresini uzatıyoruz. Okulda derslerimiz teorik ve uygulamalı olarak ikiye ayrılıyor. Sınavlarımızı da canlı yayında jüri karşısına çıkararak uygulamalı yapacağız." dedi.Keman bölümü 8. sınıf öğrencisi Ceylin Karabulut, koronavirüs nedeniyle yeni bir eğitim öğretim modeli uygulandığını ifade etti.Okula verilen aranın ilk haftasından itibaren dersleri online işlediklerini anlatan Karabulut, şöyle devam etti:

"Sınıf öğretmenimiz, konularımıza kaldığımız yerden devam edebilmemiz için planımızı yaptı ve takibine başladı. Hemen sonrasında tüm branş ve kültür dersi öğretmenlerimiz de Milli Eğitim Bakanımızın önerdiği şekilde uzaktan eğitim modeline geçtik. Önceleri 'yüz yüze yapılan eğitimle aynı etki olabilir mi' diye düşünürken kendimizi bir anda bu ortamda bulduk. Online derslerle, arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle aramızdaki mesafeleri kaldırmış olduk. Müziğin insanı ve dünyayı iyileştiren gücüne olan inancımızla sizlere mesajımız; müzikten kopma, yaşamı yakala."Viyolonsel bölümü 10. sınıf öğrencisi Uğur Yavuz, derslerine online olarak aynı tempoda devam ettiğini, evde kaldığı zamanı en iyi şekilde değerlendirdiğini kaydetti.

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