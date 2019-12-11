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Mersin'de liman içine gelen bir konteynerde yapılan aramada, konserveler içine zulalanmış toplam 21 kilo 850 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ortadoğu ülkelerinden Güney Amerika ülkelerine giden ve transit rejim kapsamında Mersin Limanı'na gelen bir konteynerde uyuşturucu madde bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan karar alınarak Gümrük Muhafaza görevlileri ile birlikte koordineli olarak operasyon gerçekleştirildi. Konteynerde yapılan aramada konservelerden 71 tanesinin içerisinde Afyon sakızı bulundu. Toplamda 21 kilo 850 gram Afyon sakızı ele geçiren polis olayla ilgili biri Mersin, diğeri İstanbul'da olmak üzere 2 kişi gözaltına aldı.