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Haberler Gündem 3. Sayfa Konteyner ilanıyla depremzedeleri dolandırdılar!
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Konteyner ilanıyla depremzedeleri dolandırdılar! 3 kişinin tutuklandığı olayda 3 kişi daha gözaltında

Denizli'de internet sitelerinde satılık konteyner ilanı verip depremzedeleri dolandırdığı tespit edilen Emrah Çetin, Özkan Yılmaz ve Zeynep Arzıman tutuklandı. Soruşturmada 1'i kadın, 3 şüpheli de gözaltına alındı

Konteyner ilanıyla depremzedeleri dolandırdılar!
DHA

Depremzedeleri satılık konteyner ilanıyla dolandırıcılığa ilişkin operasyon gözaltına alınan Emrah Çetin (43), Özkan Yılmaz (35) ve Zeynep Arzıman (36) tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da evi yıkılan depremzede, polise başvurup internetten konteyner almak isterken dolandırıldığını söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin Denizli'de olduğu belirlendi.

DENİZLİ POLİSİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Zeynep Arzıman
Zeynep Arzıman

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 15 Şubat'ta düzenlediği operasyonda, Emrah Çetin, Özkan Yılmaz ve Zeynep Arzıman'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

MAĞDUR SAYISI 3'E ÇIKTI

Emrah &Ccedil;etin
Emrah Çetin

Şüphelilerin internet sitesinde verdikleri ilanla kendilerine ulaşan depremzedelerden 50 bin lira olan konteyner ücretinin yarısını alıp, konteyneri TIR'la gönderdiklerini söyledikleri ortaya çıktı. Bu yöntemle dolandırılan mağdur depremzede sayısının ise 3'e çıktığı öğrenildi.

1'İ KADIN 3 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

&Ouml;zkan Yılmaz
Özkan Yılmaz

Öte yandan, ihbar üzerine, depremzedeleri aynı yöntemle dolandırdığı belirlenen 1'i kadın 3 şüpheli daha Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'ndeki operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Bekir O., Keziban S. ve Halit S. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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