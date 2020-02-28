AA

Konteyner kentte yaşam başladı



- Depremin yaşandığı Elazığ'da kimi çadırda kalan kimi yakınlarının yanına sığınan depremzedelerin, Doğukent ve Kırklar mahallelerinde geçici olarak barınmaları için kurulumu tamamlanan konteynerlere yerleşme süreci devam ediyor - Depremzedelerden Saadet Bayaral: - "Evim ağır hasar gördü, yıkıldı. Evim olana kadar buradayım. Çok şükür, iyiyiz, çocuklarımla çok rahatım, sıcak bir yuvam var" - Sonay Elekçi: - "Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun, sahip çıktılar, bizleri konteynere yerleştirdiler. Devletimize gönülden teşekkürler ediyoruz"

Elazığ'da depremzedelerin geçici barınmaları için kurulum çalışmaları süren konteyner kentte yaşam başladı.

Merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

Bu kapsamda depremzedelerin kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici barınmalarını sağlamak için Elazığ'ın Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent, Hankendi mahalleleri ile Sivrice'nin Gölbaşı mevkisinde 4 bin 806 konteyner kurulması için çalışmalar devam ediyor.

Doğukent Mahallesi'nde 900, Kırklar Mahallesi'nde de bazıları iki katlı 456 konteynerin kurulumu tamamlandı.

Daha önce kimi çadırda, yurtta kalan kimi yakınlarının yanına sığınan depremzedeler, alt yapısı ve çocuklar için park alanları bulunan, sıcak bir ortamda güvenle yaşamlarını sürdürecekleri konteynerlere yerleşiyor.

Geçici barınma olanağı buldukları konteynerlerde yaşayan depremzedeler eşyaları ile AFAD tarafından kendilerine bırakılan kolilerdeki gıdaları yerleştiriyor, temizlik yapıyor, çocuklar ise kurulan parkta oyun oynuyor.

- "Sıcak bir yuvam var"

Doğukent Mahallesi'nde konteynere yerleşen Saadet Bayaral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir felaket yaşadıklarını, etkisini hala hissettiklerini söyledi.

Depremin yaşandığı andan bu yana devletin uzattığı yardım eli ile yaralarını sarmaya başladıklarını belirten Bayaral, "Devlet yurdunda kalıyordum, şimdi konteynere geçtik. Allah devletimize zeval vermesin, çok şükür başımızı sokacak bir evimiz olsun, sıcak suyumuz olsun her konuda destek ve yardımları oldu. Evim ağır hasar gördü, yıkıldı. Evim olana kadar buradayım. Çok şükür, iyiyiz, çocuklarımla çok rahatım, sıcak bir yuvam var." dedi.

- "Devletimize gönülden teşekkür ediyoruz"

Sonay Elekçi de depremde ağır hasar gören evlerinin yıkıldığını, 5 çocuğu ile devletin kendilerine sağladığı imkan sayesinde konteynere yerleştiğini belirtti.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendilerine destek sunan herkese şükran duyduklarını aktaran Elekçi, "Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun, sahip çıktılar, bizleri konteynere yerleştirdiler. Yatak, yemek, her şeyimizi veriyorlar. Isıtıcı, tüp, sığınacak yer verdiler, daha devletimizden ne isteyebiliriz? Allah devletimize zeval vermesin, eksikliğini göstermesin. Rabbim bugünleri bir daha yaşatmasın. Devletimize gönülden teşekkürler ediyoruz." diye konuştu.

Rabia Yanar da yılların birikimi ile aldıkları evlerinin depremde ağır hasar gördüğü için yıkıldığını aktardı.

Zor günler geçirdiklerini, devletin yardımıyla yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmeye çalıştıklarını vurgulayan Yanar, "Depremde evim ağır hasar gördüğü için bir süre yeğenimde kaldım. Daha sonra bize konteyner verdiler. Allah devletimize zeval vermesin, ayağını taşa değdirmesin, bin kere razı olsun, fakir fukaraya el uzattılar, ortada kalmadık." ifadelerini kullandı.

- "Devlet felaketin izlerini silmeye çalışıyor"

Kırklar Mahallesi'nde konteynere yerleşen Cuma Tekocak da Elazığ halkı olarak sıkıntıyı günler yaşadıklarını söyledi.

Tekocak, "Devlet yardımlarla yaşanan felaketin izlerini silmeye çalışıyor. Devletimiz Elazığ'da, Allah razı olsun. Konteynerlerimiz güzel, çadırdan çok iyi. Şimdi bize verilen konteynerlerde kalacağız. İkinci kat çıktı bize. Konteyneri gezdik, çok güzel." dedi.