Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kaçakçılıkla mücadele kapsamında son 5 yılda teknolojiye 300 milyon liralık yatırım yapıldığını açıkladı.



Pekcan2ın açıklamalarından önemli satır başları;



- "X-ray tarama sistemlerini milli kaynaklarla yerli olarak üretmeye başlayacağız. Bu kapsamda TÜBİTAK ve yerli girişimcilerle ortak çalışmalar yapıyoruz"



- "Bu yıl kasım sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artışla 45 ton uyuşturucu ele geçirildi"

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