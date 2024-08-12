Niğde'de bir motosiklet sürücüsü, Fertek Mahallesi'nde 12 çöp konteynerine zarar verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sungurbey Polis Merkezi Amirliği ekipleri, motosikletli kişinin görüntülerinin Niğde Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine kimliğini belirledikleri sürücüyü yakaladı.

25 BİN 274 TL PARA CEZASI

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak", "koruma başlığı kullanmamak", "sürücü belgesiz araç kullanmak", "tescilli aracı plakasız kullanmak" maddeleri ile "kamu malına zarar vermek" suçundan toplam 25 bin 274 lira idari para cezası uygulandı.