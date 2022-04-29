Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: Yaralılar var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı

Antalya'da kontrolden çıkan bir kamyonetin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: Yaralılar var
0:00 / 0:00
İHA

Kaza Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi Caddesi Opera Kavşağında sabah saatlerinde 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferman Can Güçlü idaresindeki 07 CZB 96 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp Opera Kavşağındaki Tarık Akan Parkına takla attı.

Kazada kamyonette bulunan 5 kişiden sürücü Ferman Can Güçlü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Bir kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri takla atarak ters dönen araçtan çıkan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Takla atan araçta büyük hasar meydana gelirken olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Kırşehir'de yangın faciası! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... - Haberler
GÜNDEM Daha 3 yaşındaydı! Kahreden olay!
Beylikdüzü sahilinde yürüyüş yolu çöktü!
GÜNDEM Beylikdüzü sahilinde yol çöktü!
Son dakika: Türkiye genelinde kumar operasyonu! 20 gözaltı 279 yakalama
GÜNDEM Kumar operasyonu! 20 gözaltı 279 yakalama
Deprem mi oldu, nerede ? 29 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi
GÜNDEM Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Üniversitelere bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 5 - 6 Mayıs perşembe cuma Üniversiteler tatil mi?
GÜNDEM Üniversitelerde bayram tatili kaç gün?
Açık görüş ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı cezaevi açık görüş tarihleri 2022
GÜNDEM Ramazan Bayramı cezaevi görüş tarihleri!
Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet'e göre Cuma namazı kılınışı
GÜNDEM Cuma namazı nasıl kılınır?
Niğde'de şüpheli ölüm! Bir çoban cansız beden buldu ve... - Haberler
GÜNDEM Çoban cansız beden buldu
FECİ KAVGA! Son dakika: Cenazeyi bırakıp kavga ettiler! - Güncel haberler
GÜNDEM O anlar kamerada! Cenazede feci kavga!
Muş'ta 588 personelle operasyon!
GÜNDEM Muş'ta 588 personelle operasyon!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.