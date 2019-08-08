Adana'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün arkasına takılan römork, yol kenarındaki yaşlı çiftin ölümüne neden oldu.
Mehmet Kerçin'in kullandığı minibüs, Çulluuşağı Mahallesi'nde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkartı. Arkasındaki römorkun savrularak yol kenarındaki Celal ve Hürü Şahin çiftine çarptığı kazada, minibüs de devrildi. Kazada, Celal ve Hürü Şahin çifti olay yerinde hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü Kerçin ve yanındaki İsmet Gök yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren çiftin cansız bedenleri aynı hastanenin morguna götürüldü.
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