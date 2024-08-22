Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine devrildi
Samsun Terme'de sağanak sonrası sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil evin bahçesine devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken otomobilde ağır hasar oluştu.
Giriş: 22.08.2024 - 11:07 Güncelleme: 22.08.2024 - 11:07
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Ordu-Samsun kara yolunda Samsun istikametinde seyreden D.P. idaresindeki otomobil, Miliç mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarındaki evin bahçesine devrildi.
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İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
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Kendi imkanları ile araçtan çıkan ve hafif sıyrıklarla kazayı atlatan sürücü, sağanak sonrası kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiğini belirtti.