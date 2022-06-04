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Kontrolden çıkıp tabelaya çarptı: 12 yaralı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsü, yön tabelası direğine çarptı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı

Kontrolden çıkıp tabelaya çarptı: 12 yaralı
DHA

Bursa'da M.E.Ç. (24) yönetimindeki, Ovaakça- Kent Meydanı hattında çalışan yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki yön tabelası direğine çarptı.

Kazada minibüste bulunan 1'i ağır 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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