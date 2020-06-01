Kontrollü normale dönüşün ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor - İZMİR

Karşıyaka ile Bayraklı ilçeleri arasındaki Altınyol, Konak ilçesindeki Yeşildere ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.Bazı cadde ve sokaklarda da trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar yavaş ilerledi.Özel araçları olanların, çoğunlukla toplu ulaşımı tercih etmedikleri gözlendi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR