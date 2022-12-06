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Kontrolmatik hisse geri alım programı açıkladı

Kontrolmatik 8 milyon adet paya kadar hisse geri alım kararı aldığını açıkladı. Hisse geri alımı için azami 1 milyar TL fon ayırdığını bildirdi

Kontrolmatik hisse geri alım programı açıkladı
HABERTURK.COM

Kontrolmatik 8 milyon paya kadar hisse geri alımı yapmaya karar verdiğini bildirdi. Firmadan KAP'a yapılan açıklamada söz konusu geri alım programı için azami 1 milyar TL harcanacağı ifade edildi.

KAP açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

"Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. olarak Yönetim Kurulu 06 Aralık 2022 tarihli toplantısında, Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul") nezdinde işlem gören paylarındaki fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, tüm pay sahiplerimizin yatırımlarının değerinin korunması ve Şirketimiz pay değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi ve ayrıca Şirket yönetimince uygun ve gerekli görüldüğünde çalışanların hisse senedi edindirme planları çerçevesinde de kullanmak amaçlarıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016 tarihli açıklamaları doğrultusunda,

(i) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %4'ünü temsil eden 8.000.000 (Sekiz Milyon) TL nominal değere sahip, azami 8.000.000 (Sekiz Milyon) adet paya kadar kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesini,

(ii) geri alım için ayrılacak fonun Şirketimiz kaynaklarından karşılanmak üzere azami 1.000.000.000 (Bir Milyar) Türk Lirası olarak belirlenmesini ve

(iii) Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına,

karara bağlamıştır."

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