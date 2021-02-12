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Kontrolsüz ve aşırı ağrı kesici kullanımı böbrek hastalığı riskini artırıyor

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, kontrolsüz, aşırı ağrı kesici ilaç tüketiminin kronik böbrek hastalığına yakalanma riskini artırdığını söyledi

Kontrolsüz ve aşırı ağrı kesici kullanımı böbrek hastalığı riskini artırıyor
Ağrı kesicileri böyle kullanmak böbrek hastalığı nedeni
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AA

Prof. Dr. Üstündağ, böbrek hastalığının giderek yaygınlaştığını ve Türkiye'de erişkin yaş gruplarında en hafif evreden en yoğun evreye kadar her 6 kişiden birinin böbrek rahatsızlığı çektiğini ifade etti.

Böbrek hastalığının diyabet, obezite, aşırı tuz kullanımı, sigara gibi birçok nedenden kaynaklandığını anlatan Üstündağ, kontrolsüz ilaç kullanımının da böbreklere büyük zarar verdiğine dikkati çekti.

Kontrolsüz, aşırı ilaç tüketiminin böbrek hastalığı riski oluşturduğunu dile getiren Üstündağ, "Özellikle 30-70 yaş arası kadın hastalarda ağrı kesicilerin uzun süreli kullanımı kronik böbrek hastalığının önemli bir nedeni. Vatandaşlarımızın şunu bilmesi lazım, basit bir ağrı kesici diye aldığı ilaçların toplamı, yaşamı boyunca 1 kilogramı aşarsa o kişinin böbreğini etkilememesi mümkün değildir. 2-3 kilograma ulaştığı zaman diyaliz ya da nakil gerektirecek kadar ağır böbrek hastalığına uğramanız söz konusu olacaktır." dedi.

"BEN GÜNDE 1 TANE KULLANIYORUM DEMEK RİSKİ AZALTMIYOR"

Prof. Dr. Üstündağ, doktor tavsiyesi ve kontrolü dışında sürekli ilaç kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Gramajı az görünen ilaçların, yıllar içindeki sürekli kullanımıyla böbreğe zarar verici boyutlara ulaştığını vurgulayan Üstündağ, şunları kaydetti: "Bu ağrı kesiciler genelde 500 miligramdır, günde 2 tane kullansanız 1 gram eder ve bir senede 365 gram eder. 3 sene böyle sürekli kullanıldığında zaten 1 kilograma ulaşmış oluyor. Artık böbrek hastalığınız başlamış demektir. Böbrek hastalığı bir kere başladığında da çok sıkı önlemler alınmazsa genellikle ilerleyicidir ve diyalize kadar götürür. O ilaçları 6-7 sene kontrolsüz şekilde kullandığınızda artık son dönem böbrek hastalığına uğrama ihtimaliniz çok fazla artmıştır. 'Ben günde 1 tane kullanıyorum' demek riski azaltmıyor."

Hekimin onayı olmadan, "diz ağrıma ya da baş ağrıma iyi geldi" diye bu ilaçların uzun süre kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Üstündağ, "Bunu yaparsak bir derdimize çok büyük bir dert eklemiş olabiliriz. Başınız ağrıyorsa tansiyon hastası olabilirsiniz, bunu tansiyon düzenleyici tedaviyle giderebilirsiniz, ağrı kesiciyle gidermek başka bir soruna kapı açabiliyor." diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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