Konuşma terapisi, demans hastalarının depresyonunu hafifletebiliyor

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İngiltere’deki UniversityUniversity CollegeCollege London'danLondon'dan bir araştırma ekibince yapılan araştırmada, terapilerin genel olarak demansdemans hastalarının yaşam kalitesini ve günlük rutinini iyileştirmeye yardımcı olabildiği tespiti yapıldı.

Independent’taIndependent’ta yer alan habere göre, araştırmada, özellikle konuşma terapilerinin antidepresanantidepresan desteğinin etkisiz kaldığı demansdemans hastalarının depresyon seviyesini azalttığı öne sürüldü.

Araştırmanın başyazarı DrDr. VasilikiVasiliki OrgetaOrgeta, "AntidepresanlarınAntidepresanların işe yaramadığı demansdemans hastaları için şu anda depresyon için standart bir tedavimiz yok" dedi.

Psikolojik tedavilerin klinik etkinliğine ilişkin önceki kanıtların sınırlı olduğuna değinen Ortega, psikolojik terapilerin, özellikle konuşma terapilerinin demanslıdemanslı insanların sahip olduğu depresyon semptomlarını azaltmada etkili olduğunu bulduklarını aktardı.

Araştırmacılara göre, demanslıdemanslı kişilere majör depresif bozukluk tanısı konulma olasılığı yaşıtlarına kıyasla 2 kat daha fazla.

Geçmişteki araştırmalarda, demansdemans hastalarının yüzde 16'sının depresyon yaşadığı tahmin edilirken bu oran yüzde 40'a kadar çıkabiliyor. Bu nedenle daha etkili tedavilere ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

CochraneCochrane Kütüphanesince sistematik incelemeler veri tabanının bir parçası olarak yayımlanan araştırma, toplamda 2 bin 600'e yakın kişide gözlemlendi.