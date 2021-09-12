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Haberler Gündem 3. Sayfa Konuşmaya çağırdı, tabancayla vurdu
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Husumetlisini konuşmaya çağırdı, tabancayla vurdu

İzmir'in Konak ilçesinde, M.K., aralarında husumet bulunan Savaş Akova'yı, çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü

Konuşmaya çağırdı, tabancayla vurdu
Konuşmaya çağırdı, tabancayla vurdu
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DHA

İzmir'in Konak ilçesinde, konuşmak için çağırdığı husumetlisini sokak ortasında öldürdü.

Olay, saat 08.30 sıralarında Boğaziçi Mahallesi 2700 Sokak'a meydana geldi. İddiaya göre, M.K., aralarında husumet bulunan Savaş Akova'yı (28) konuşmak için yanına çağırdı. Akova, 35 RH 506 plakalı otomobiliyle M.K. ile buluşmaya gitti.

Buluşma noktasında otomobilinden inen Akova ile M.K., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.K. tabancıyla Akova'yı göğsünden vurdu. Akova kanlar içinde kalırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki ay önce baba olduğu belirtilen Akova, yolda hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli M.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHBAR ETTİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Savaş Akova'nın husumetlisi M.K. tarafından öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kentte asayişin sağlanması ve suçun önlenmesi amacıyla geçen günlerde İzmir polisinin iş yerine düzenlediği operasyonda ruhsatsız tabanca ele geçirilen M.K.'nin kendisini Akova'nın ihbar ettiğini düşündüğü, bu nedenle tartıştıkları iddia edildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyu konuşmak için bugün tekrar bir araya geldiklerinde yaşanan tartışma üzerine M.K.'nin cinayeti işlediği ileri sürüldü. M.K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan polis ekipleri, Akova ile görüşmeye geldiğinde M.K.'nin yanında oldukları belirlenen 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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