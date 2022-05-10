Konutta üretim azaldı, fiyatlar arttı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrasında vatandaşları, özellikle konut sektöründeki arızi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldıklarını belirtti.

Kur şoku, enflasyon ve faiz artışı, pandemi nedeniyle global tedarik zincirinde yaşanan olumsuzluklar sonucu emtia fiyatları aşırı yükseldi ve son olarak Rusya-Ukrayna savaşı gibi bir dizi sebepten dolayı hızla artan inşaat maliyetleri konut fiyatlarına yansıdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 96.4, reel olarak ise yüzde 26,9 oranında arttı. Yine TÜİK'in açıkladığı inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5.73 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,56, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 113,27, işçilik endeksi yüzde 41,38 arttı.

YENİ KONUTTA FİYATLAR YÜZDE 161.30 ARTTI

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre ise; Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 12.24, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.22 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 161.30 oranında nominal artış gerçekleşti.

"HAM MADDE DİYATLARINDA FAHİŞ YÜKSELİŞLER KONUT FİYATLARINDA BÜYÜK ARTIŞLAR YAŞANDI"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulununan Erdoğan, hükümetleri döneminde ürettikleri 1 milyon 100 binin üzerindeki konutla vatandaşları uygun şartlarda ev sahibi yaptıklarını hatırlattı.

Aynı şekilde bankacılık sektörünün verdiği uygun şartlı kredilerle milyonlarca vatandaşın özel sektör tarafından inşa edilen projelerden ev sahibi olduğuna işaret eden Erdoğan, son dönemde küresel ekonomide ham madde fiyatlarında görülen fahiş yükselişler ve tedarik sorunlarının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle konut inşasında yavaşlama ve konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandığını dile getirdi.

Erdoğan, vatandaşları, özellikle konut sektöründeki bu arızi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldıklarını belirterek, "Bu çerçevede konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz. Birinci paket ile ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşımıza, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. İkinci paket, birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022'den önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartı ile alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik etmektir.

Üçüncü paketimiz inşaat sektörüne yöneliktir. Mayıs ayı başı itibarıyla asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin bir an önce tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek. Böylece inşaat halindeki projelerin hızla tamamlanarak kısa vadedeki konut arzının artmasını, böylece fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz." dedi

Erdoğan, bunların yanı sıra TOKİ vasıtasıyla yürüttükleri vatandaşlara uygun fiyatla sunulan, düşük maliyetli ve düşük satış fiyatı sosyal konut projelerine de hız verdiklerine dikkati çekerek, TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlanacağını belirtti

KONUT SATIŞLARI MARTTA YÜZDE 20.6 ARTTI

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu. Konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 609 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25 konut ile Ardahan, 82 konut ile Bayburt ve 103 konut ile Tunceli oldu.

SATIŞLAR OCAK-MART DÖNEMİNDE YÜZDE 21.7 ARTTI

Konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artışla 320 bin 63 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ise, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 38 bin 337 olurken, ikinci el konut satışları martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artış göstererek 95 bin 833 oldu.

Yine bu dönemde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,0 artarak 5 bin 567 oldu.

KONUT FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Merkez Bankası tarafından açıklanan son veriler, İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığını gösteriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 96.4, reel olarak ise yüzde 26,9 oranında arttı. İstanbul'da artış yüzde 106.3, İzmir'de yüzde 90.1, Ankara'da ise yüzde 97.1 oldu

Fiyat artışında ilk göze çarpan unusur ise bina inşaat maliyetleri. Bunun en önemli sebeplerinden biri de kurdaki artış. TÜİK'e göre inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5.73 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90.27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7.56, işçilik endeksi yüzde 0.23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 113.27, işçilik endeksi yüzde 41.38 arttı.

ÜRETİM AZALDI

Artan maliyetlerle birlikte konutta üretim azalıyor. Yatırımcı ve yabancı talebinin artması ise fiyatların artmasına neden oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yapı İzin İstatistiklerine göre 2021 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı yüzde 27.8 ve yapı kullanım izni verilen daire sayısı da yüzde 4.4 arttı.

Yıl Yapı Ruhsatı İstatistikleri (Daire sayısı) Yıllık

değişim Yapı Kullanma İzin Belgesi İstatistikleri (Daire sayısı) Yıllık

değişim (Yüzde) 2019 319.720 -52.2 738.816 -17.4 2020 555.337 73.7 600.156 -18.8 2021 709.936 27.8 626.505 4.4



Yapı ruhsatı alınan daire sayısı 710 bin adetle son 4 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Ancak yeni ruhsatlarda inşaat sürelerinin ortalama 2-3 yıl olduğu göz önüne alınırsa önceki yılların arz açığının telafi edilmesinin zaman alacağı anlaşılıyor.

Yıl Yapı Ruhsatı (Daire) Yapı Kullanım İzni (Daire) Konut satış (Adet) Arzın satışı karşılama oranı (Yüzde) 2013 839.630 726.339 1.157.190 63 2014 1.031.754 777.596 1.165.381 67 2015 897.230 732.948 1.289.320 57 2016 1.006.650 754.174 1.341.453 56 2017 1.405.447 833.517 1.409.314 59 2018 669.165 894.240 1.375.398 65 2019 319.720 738.816 1.348.729 55 2020 555.337 600.156 1.499.316 40 2021 709.936 626.505 1.491.856 42 2022 3 ay - - 320.063

Konut satış rakamları da arzın satışı karşılama oranının yüzde 40'lar seviyesine gerilediğini ortaya koyuyor. 2013 yılında bu oran yüzde 63, 2014 yılında yüzde 67 seviyesindeydi.

Türkiye'nin yıllık olarak yaklaşık 800 bin yeni konuta ihtiyaç duyduğu hesaplanıyor.

Pandemi öncesinde daralma sürecine giren inşaat sektörü, 2021'de toparlanmaya başlamıştı. Ancak artan girdi maliyetleri sektörün en büyük baskı unsuru.