Konut fiyatındaki artış yüzde 100'ü geçti

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2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,3 oranında artan Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 110 artış gösterdi ve rekor kırdı. Mart ayında enflasyondan arındırılmış artış ise yüzde 29,7 olarak kaydedildi.

Yeni konutlarda yıllık fiyat artışı yüzde 116,5 olurken, yeni olmayan konutlarda ise yüzde 109,2 olarak gerçekleşti. Türkiye'de ortalama metrekare fiyatı 9 bin 502 TL'ye çıktı.

Konut fiyatları yüzde 122 ile en hızlı İstanbul'da yükseldi. Yeni olan konutlarda artış yüzde 130'a varırken, yeni olmayan konutlarda ise yüzde 123,7 oldu. Bu artış oranlarının ardından İstanbul'da metrekare fiyatı 15 bin 342 TL olarak kaydedildi.

Ankara'da yıllık artış yüzde 111,7 olurken, İzmir'de de yüzde 105,9 olarak gerçekleşti.