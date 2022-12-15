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Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen “REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi” sonuçlarına göre, konut fiyatlarında 2022 Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2.33, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99.43 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 322.20 oranında nominal artış gerçekleşti.

Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, 2022 Kasım ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 2.64 oranında nominal azalış, 2+1 konut tipinde yüzde 4.64 oranında nominal artış, 3+1 konut tipinde yüzde 3.31 oranında nominal artış ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.61 oranında nominal artış gerçekleşti.

YÜZDE 3.33 ERİME YAŞANDI

Markalı konut projeleri stok erime hızında ise; 2022 Kasım ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında yüzde 3.33 oranında erime yaşandı. 2022 Kasım ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 72.97’si bitmiş konut stoklarından, yüzde 27.03’ü bitmemiş konut stoklarından oluştu.

YÜZDE 72.88 PEŞİN, YÜZDE 5.22 KREDİYLE ALINDI

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, 2022 Kasım ayında peşinat kullanım oranı yüzde 72.88, banka kredisi kullanım oranı yüzde 5.22 ve senet kullanım oranı ise yüzde 21.90 olarak gerçekleşti. 2022 Kasım ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 2.56’lık kısmı yabancı yatırımcılara yapılırken, 2022 Kasım ayında, yabancıların yüzde 55.56’sı daire tipi tercihinde ağırlıklı olarak 1+1 özellikteki konutları tercih etti.