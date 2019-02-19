Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın güncel verilerine göre, 2018 yılında yabancı yatırımcıların Türkiye‘de gerçekleştirdikleri konut alımlarını son bir yıllık değer değişimlerine göre analiz etti.

İstanbul’un ardından yüzde 20 ile Antalya, yüzde 7 ile Bursa, yüzde 5 ile Ankara ve Yalova, yüzde 3 ile Sakarya, Trabzon, Aydın, Mersin ve yüzde 2 ile Samsun geliyor. Satın alımların yüzde 12'si bu 10 ilin dışındaki illerden geliyor.

Türkiye'den yabancı konut yatırımcılarının yüzde 20'si Iraklı,ilk tercih yüzde 36 ile İstanbul. Irak'tan sonra yüzde 9 ile İran, yüzde 7 ile Suudi Arabistan, yüzde 6 ile Rusya Federasyonu, yüzde 5 ile Kuveyt, Afganistan ve Almanya, yüzde 3 ile Ürdün, Azerbaycan ve İngiltere, yüzde 2 ile Yemen, Katar, Mısır, İsveç, Filistin ve Ukrayna geliyor.

EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 26.29 İLE AYDIN'DA

Yabancıların en fazla konut aldıkları illerdeki son bir yıllık değer değişimi göz önünde bulundurulduğunda en yüksek artışın yüzde 26.29 ile Aydın olduğunu belirten Endeksa.com Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Görkem Öğüt, "Aydın'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 2.181 TL. Aydın'dan sonra en yüksek artış yüzde 21.63 ile Antalya, yüzde 12.85 ile Samsun, yüzde 10.61 ile Bursa, yüzde 8.81 ile Trabzon, yüzde 6.12 ile Mersin, yüzde 5.89 ile Ankara, yüzde 4.6 ile Yalova ve yüzde 0.92 ile Sakarya'da. İstanbul'da ise konut satış fiyatları son bir yılda yüzde 0.14 düşüş göstermiş durumda. Endeksa'nın güncel verileriyle Antalya'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 2.064 TL, Samsun'da 1.680 TL, Bursa'da 2.064 TL, Trabzon'da 1.760 TL, Mersin'de 1.609 TL, Ankara'da 1.809 TL, Yalova'da 2.196 TL, Sakarya'da 1.786 TL, İstanbul'da ise 3.792 TL" bilgisini verdi.

YABANCILARIN TERCİH ETTİĞİ İLLERDE KONUT DEĞERLENİYOR

Yabancıların konut alımlarını değerlendiren Öğüt, "250 bin Amerikan doları ile Türkiye'de gayrimenkul yatırımı yapan yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesi yabancılara yapılan satışlarda önemli artışa neden oldu. Yabancılar özellikle doğası güzel ve ulaşımı kolay bölgelerde konut yatırımı yapmayı tercih ediyorlar. Tercih ettikleri illerin konut fiyatlarında artış gözlemliyoruz. Yabancıların Türkiye'ye olan ilgisinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.