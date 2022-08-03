Sosyal konut projesinden kimler faydalanacak? Taksitleri ve fiyatı ne kadar olacak? - Güncel Haberler

İşte dev konut projesinin detayları 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz” sözleriyle açıkladığı konut projesi, büyük heyecan ve merak uyandırdı. Vatandaşın elini ve canını yakan konut fiyatları, TOKİ’nin öncülüğünde yürütülecek bu projeyle düşecek mi, dar gelirli vatandaşlar gönül huzuruyla kira öder gibi kendi evlerinde oturabilecekler mi? Evlerin taksitleri ne kadar olacak? Kaç adet konut üretilecek?...

Bütün bu sorulara yanıt aradım. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programına göre 17 Eylül’de açıklayacağı projeyle ilgili bürokratlar, “Bu rakamlar, müjde niteliğinde olduğu için Cumhurbaşkanımız açıklayacak” diyerek ser verip sır vermediler. Tabi benden kaçmadı. Ulaştığım bazı verileri ve detayları sizinle paylaşmak istiyorum:

- Ortalıkta çok uçuk rakamlar dolaşsa da benim öğrendiğim TOKİ, bütün kapasitesini zorlayarak ve devlet kurumlarından da destek alarak iki yılda acil olarak 200-300 bin konut üretmeyi planlıyor. 2 yıllık hedef ortalama 250 bin konut… Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5-10 yıllık konut hedefini de 17 Ekim’de açıklayacak.

- Konutların fiyatları, 3+1 daire için Türkiye genelinde ortalama 800-900 bin TL olacak. Bu fiyatlar biraz yukarı çıkabilir.

- Konut vadeleri 10 yıldan başlayıp 15 yıla kadar devam edecek. Taksitler daha düşük olsun diye vade süreleri bazı projelerde 15 yıldan daha fazla da olabilir. Buna siyasi irade karar verecek.

- Dar gelirli ve oturacak konutu bulunmayan aileler hedef kitle. Aylık geliri 14 bin TL’nin altında olan vatandaşlar, bu konutlara başvurabilecek. Konutların taksitleri büyüklüğüne göre 2-3 bin TL’den başlayacak. Konut taksitleri, memur maaş artışlarına endeksli olacak.

- Konutların borcu bitene kadar satışlarına izin verilmeyecek. Ticari amaçlarla konutların alınıp satılmasına engel olacak tedbirler alınacak.