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Konut satışları 6 ay sonra tekrar yükselişe geçti

Konut satışları, geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarken, 6 aylık aranın ardından da yıllık bazda ilk kez yükseliş kaydedildi.

Konut satışları 6 ay sonra tekrar yükselişe geçti
AA

Konut satışları, geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarken, 6 aylık aranın ardından da yıllık bazda ilk kez yükseliş kaydedildi.

AA muhabirinin TÜİK konut satış istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde geçen ay 111 bin 241 konut satıldı. Martta satılan konut sayısı şubat ayına göre yüzde 36,95, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,4 arttı.

Salgına ve yüksek faize rağmen martta konut satışları, 6 aylık aranın ardından yıllık bazda ilk kez yükselişe geçti.

Ülke genelinde konut satışları Eylül 2020'de yüzde 6,9, Ekim 2020'de yüzde 16,3, Kasım 2020'de yüzde 18,7, Aralık 2020'de yüzde 47,6, Ocak 2021'de yüzde 31,5 ve Şubat 2021'de yüzde 31,6 azalmıştı.

- "Dövizden gelen nakit, ikinci el konut satışına kanalize oldu"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, faiz, döviz ve salgın üçgeninde sıkışan gayrimenkul sektöründe marttan kısmen de olsa artış yaşandığını ifade ederek, "Geçtiğimiz ay yüksek dalgalanmalar yaşanan döviz piyasasında gerçekleşen kar realizasyonları ve hafta sonu kısıtlamalarının nispeten gevşetilmesi satışların artış göstermesindeki temel etkenler oldu." dedi.

Durbakayım, faiz oranlarının aylık yüzde 1-1,5 bandında kalacağı yönündeki benimseyişin, ipotekli satış rakamlarında açıkça görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Firma bünyesinde düşük faiz imkanıyla sunulan kampanyaların etkisiyle birinci el konut satışı martta yıllık bazda yüzde 2,1 azalarak 33 bin 365 oldu. Bitmiş ve hazır konutlar, dövizdeki ani yükselişi değerlendirerek kar amaçlı satış yapan yatırımcıların güvenli liman arayışına çözüm oldu. Dövizden gelen nakit, ikinci el konut satışına kanalize oldu ve bu alanda yüzde 4,4 artış yaşanmasını sağladı. Ancak resmin geneline bakıldığında ilk çeyrekte sektörde önemli daralma yaşandı."

Durbakayım, takip eden aylardaki satış miktarlarının yine faiz, döviz ve salgın üçgeni içinde gerçekleşmesini, artırılan kısıtlamaların martta nefes alan sektöre olumsuz yansımasını beklediklerini söyledi.

- "Konuta ihtiyaç giderek artıyor"

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş da martta bekledikleri hareketliliği gördüklerini, bu artışı bir başlangıç olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Akkuş, "Yüksek faiz politikası, ipotekli konut satışlarında bir miktar gerilemeye neden oldu belki ama ipoteksiz konut satışlarımız tüm hızıyla sürüyor. Satışların özellikle yaz aylarında ilk çeyreğe göre çok daha iyi olacağını düşünüyoruz." dedi.

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kentsel dönüşüm projelerine sağladığı KDV indiriminin bu yöndeki projelere hız kazandırdığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörümüzde hem satış hem de yatırım odaklı bir açılım dönemi başladı. Sektörümüz güvenilir yatırım aracı olarak misyonunu, ekonomiye sağladığı katma değerde de açık ara öncü pozisyonunu koruyor. Türkiye'nin azalan stoklarla birlikte yeni konutlara ihtiyacı var. Diğer yandan, kentsel dönüşüm en önemli gündem maddemiz. Bu yönde planlanan projeler raflardan inmeye başladı. Kentsel dönüşümde üretim hız kazanıyor. Bugün yapılan yatırımlar, sadece yatırımcıları nitelikli projelerle buluşturmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin yeni kent vizyonuna katkı sağlayacak."

Bahadır, faiz oranlarında yapılacak indirimle daha yüksek artış oranları yakalanabileceğini kaydetti.

- "Yeni bir destek paketi bekliyoruz"

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, ekonominin kilit sektörleri arasında yer alan gayrimenkul ve inşaatta beklenen canlanma döneminin nihayet görüldüğünü ifade etti.

Salgınla birlikte daha da önem kazanan konut ihtiyacının Türk halkının öncelikleri arasında yer aldığını belirten Çulhalık, "Rakamlardaki artış karşısında yeni bir destek paketinin gündeme gelmesini bekliyoruz. Sektörümüzde satış artışıyla büyüme ve istihdamın sürdürülebilir olması için düşük faiz ortamını son derece önemli buluyoruz. Canlanma dönemimin başında sektöre kazandırılacak destek paketiyle bu dönemi yılın tamamına yayabiliriz." ifadelerini kullandı.

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