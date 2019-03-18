Türkiye genelinde konut satışları 2019 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 oranında azalarak 78 bin 450 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 14 bin 462 konut satışı ve yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7 690 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 4 403 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 12 konut ile Ardahan ve 22 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2019 ŞUBAT AYINDA 8 BİN 890 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,2 oranında azalış göstererek 8 890 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 11,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1 724 konut satışı ve yüzde 19,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 25 ile Ardahan oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 69 BİN 560 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında artarak 69 bin 560 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 738 konut satışı ve yüzde 18,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %88,1 oldu. Ankara 6 648 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 851 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.

KONUT SATIŞLARINDA 32 BİN 648 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 azalarak 32 648 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 41,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 365 konut satışı ve yüzde 19,5 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 527 konut satışı ile Ankara ve 1 800 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 45 BİN 802 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 azalış göstererek 45 bin 802 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 8 097 konut satışı ve yüzde 17,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 56 oldu. Ankara 5 163 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 bin 603 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA 2019 YILI ŞUBAT AYINDA 3 BİN 321 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 92,1 artarak 3 bin 321 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat 2019'da ilk sırayı 1 440 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 672 konut satışı ile Antalya, 196 konut satışı ile Ankara, 192 konut satışı ile Bursa ve 138 konut satışı ile Yalova izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Şubat ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 628 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 307 konut ile İran, 236 konut ile Rusya Federasyonu, 166 konut ile Afganistan ve 150 konut ile Kuveyt izledi.