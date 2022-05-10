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Konutta destek paketlerinin sektörü canlandırması ve arzı artırması bekleniyor

Konutta destek paketlerinin ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere önemli bir fırsat sunduğunu belirten sektör temsilcileri, kampanyalar sayesinde sektörün canlanacağını ve konut arzının artacağını kaydetti.

Konut sektörü destek paketlerinden memnun
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği konut sektörüne ilişkin 3 destek paketiyle ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılması, Liralaşma Stratejisi'nin desteklenmesi, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması amaçlanıyor.

Bu çerçevede ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlar, fiyatı 2 milyon liraya kadar olan birinci el konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi kullanabilecek.

İkinci paket kapsamında konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) satımıyla karşılanması şartıyla aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak. Uygulama sıfır ve ikinci el konutlarda geçerli olacak.

İnşaat sektörüne yönelik destek çerçevesinde ise asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış projelerin tamamlanması için 20 milyar lira kaynak aktarılacak. 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt eden şirketler bu destekten yararlanabilecek.

ARZ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN İLK KIVILCIM

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine destek paketlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sektörümüzün sorunlarının çözümü için Cumhurbaşkanımızın açıkladığı paketin kapsamı, konut almak isteyenlere fırsat sunarken, konut arzının artmasında da ilk kıvılcım olacak." dedi.

Açıklanan alternatifli destek paketleri sayesinde konut ihtiyacı olanların faiz yükünün azaltılacağını, maliyetlerden dolayı değer artışı yaşayan konut fiyatlarına erişiminin kolaylaşacağını dile getiren Durbakayım, aynı zamanda döviz ve altın gibi stabil yatırımların reel ekonomiye kazandırılması noktasında önemli bir hamle olacağını vurguladı.

Durbakayım, birçok oyuncunun şartlardan dolayı çekildiği bu dönemde alınan radikal kararlarla sektörün tekrar canlanacağını kaydederek, "Küçük ve orta ölçekli konut üreticilerinin, ham madde fiyatları sabit olduğu sürece, ihtiyaç duyulan konut arzına katkı sağlayabilmek için metrekare birim fiyatlarını sabitlemeye her zaman hazır olduğunun altını çizmek isteriz." diye konuştu.

Bürokratik kanalların devreye girmesi ve finansman desteğiyle ateşlenen kıvılcımın meşaleye dönüşeceğini aktaran Durbakayım, desteklerden sektöre uzun yıllarını vermiş ancak son dönemdeki gelişmeler nedeniyle mali yapısı bozulmuş firmaların da faydalanabilmesi adına gereken düzenlemelerin yapılması talebinde bulundu.

PİYASA HAREKETLENECEK

Boss4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş da maliyet artışlarından ve fiyatlardaki yükselişlerden bahsederek, bu nedenlerle birçok projede satışların istenilen seviyeye gelemediğini söyledi.

Akkuş, "Açıklanan bu paketi, iç piyasayı hareketlendirmek için alınan yerinde bir önlem olarak değerlendiriyoruz. Konut kredi faiz oranlarının psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına düşürülmesi piyasaya hareket getirecektir. İpotekli satışlarda yukarı yönlü hareket başlayacaktır. Konut kredi faiz oranlarının yüzde 1’in altına indiği dönemlerde bunun faydasını gördük." diye konuştu.

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır ise ilk defa konut alacak vatandaşlar için çok önemli ve avantajlı bir kampanya açıklandığını kaydederek, bu desteğin birinci el konut satışlarına etkisinin olumlu olacağını, uzun zamandır böyle bir kampanyanın çıkmasını beklediklerini bildirdi.

Özellikle altın ve dövizini bozduranların yüzde 0,89 gibi düşük maliyetle kredi kullanabileceğini dile getiren Bahadır, kentsel dönüşüme yönelik desteklerin depremin beklendiği İstanbul için çok önemli olduğunu vurguladı.

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş ise konutun enflasyona karşı en güvenli liman olduğunu belirterek, faiz oranları yüzde 1,5 seviyelerinde seyrederken dahi satış rakamlarında düşüş görülmediğini anımsattı.

Son 10 yılda ev sahipliği oranındaki düşüşlerden bahseden Taş, "Dolayısıyla daha önce de vurguladığımız üzere ilk evini alana teşvik verilmeliydi. Bu alanda atılan adım ve sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlanması piyasayı hareketlendirecek." ifadelerini kullandı.

"KONTROLSÜZ FİYAT ARTIŞINA FREN ETKİSİ YAPACAK"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da açıklanan yeni paketlerin şartları uygun olan ve konut almak isteyen kesimi harekete geçireceğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altına düşmesi gerektiğini zaman zaman vurguladık, şimdi bu talebimiz hayata geçmiş oldu. Ayrıca en az yüzde 50'si satılmamış inşaat projeleri için 20 milyar liralık bir kaynak ayrıldı. Bu da satışı yetersiz projelere büyük destek sağlayacak. Kentsel dönüşüm için sağlanacak uygun kredi ve destekler de konut arzını artıracaktır. Bu da konut fiyatlarının kontrolsüz artışına fren etkisi yapacaktır."

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de desteklerin sektör için olumlu olduğunu belirterek, özellikle nakit yetersizliği nedeniyle yarıda kalmış projelerin tamamlanması noktasında önemli katkı sunacağını söyledi.

Özgün, "Konut sahibi olabilmek için düşük oranlı kredilerin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Verilecek destekle arz artacak ve düşük oranlı kredilerle ilk kez konut almak isteyenlere destek sunulacak. Böylece 250 civarındaki alt sektör de canlanacak." diye konuştu.

FIRSATÇILIK YAPILMAMALI

Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karaarslan ise ilk konut alanlara özel faiz indirimi kampanyasına tüm projeleriyle katılacaklarını belirterek, "Satışları canlandırmak ve vatandaşın konuta erişimini sağlamak adına 2 milyon cüzi rakamlarla aşan fiyatlarda indirim yapılmalı." ifadesini kullandı.

Benzer kampanyaların devam etmesi, sektöre olan inancın pekiştirilmesi ve gayrimenkul piyasasının tüm paydaşlarında güven ortamı oluşturulması için el birliğiyle çalışılması gerektiğini anlatan Karaarslan, "Öte yandan bu paketler suistimal edilmemeli. Bu tür kampanyaların ardından firmalarımız fiyat artışı yapmamalı." çağrısında bulundu.

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