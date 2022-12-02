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Haberler Emlak Konut sektöründen kredi talebi
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Konut sektöründen kampanyalı kredi talebi

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, konut kredisi kullanımında gelir grubuna göre farklı faiz oranı belirleme uygulamasının artık ihtiyaç halini aldığını belirterek, "Sektörümüz değeri 4 milyon TL'ye kadar olan konutlarda yüzde 0,69, 4-15 milyon TL arasında yüzde 0,90 ve üzerindekilere ise yüzde 1,2 faiz uygulanmasını talep etti. Bu talebin kabul görmesiyle durgunluk aşamasındaki sektörün canlanacağını düşünüyorum" dedi

Konut sektöründen kredi talebi
AA

Özyurtlar Holding'ten yapılan açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Tamer Özyurt, konut piyasasını canlandırmak için kredi kullanımlarında gelir grubuna göre farklı faiz oranı uygulanmasının ihtiyaç halini aldığını bildirdi.

Böyle bir desteği bekleyen ciddi bir kesimin bulunduğunu kaydeden Özyurt, "Bu ay çıkması beklenen kampanyanın ses getireceğine inanıyorum. Sektörümüz değeri 4 milyon TL'ye kadar olan konutlarda yüzde 0,69, 4-15 milyon TL arasında yüzde 0,90 ve üzerindekilere ise yüzde 1,2 faiz uygulanmasını talep etti. Bu talebin kabul görmesiyle durgunluk aşamasındaki sektörün canlanacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Tamer Özyurt, bu adımın sektördeki tıkanıklığı açacağını ancak bankaların, kredi sistemini özel sektör ile kamu projelerini ayırt etmeden uygulaması gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kampanyanın amacına ulaşması ve geniş kitlelere yayılması için sadece Emlak Konut projeleriyle sınırlı kalınmamalı. Yeni kampanyayla durma noktasına gelen talebin canlandırılması ve sektörün yeni yıla hareketli şekilde girmesi amaçlanıyor. Bu uygulama, inşaat için bekleyen projelerin de başlamasını sağlayacak. Bunun için kamu bankaları sektörün tamamını kucaklamalı. Ancak istenilen sonuca bu şekilde ulaşılabilir."

Özyurt, konut kredisindeki oranların enflasyonun çok altında olacağını düşünenlerin kampanyadan yararlanmak isteyeceğini bildirdi.

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