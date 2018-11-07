-Kur artışının yol açtığı yüksek enflasyon ve beraberinde faiz artışının en çok vurduğu sektör gayrimenkul oldu. Çünkü gayrimenkul hane halkının en büyük yatırımı. Hem gelecek beklentilerine ve risk iştahına, hem döviz kurunun seyrine çok bağlı.

-Ayrıca konut veya gayrimenkulü satın alabilmek için borçlanmak da gerekli. Bu da gayrimenkul sektörünü faize karşı çok hassas yapıyor. Sonuçta kredi faizleri artınca, nakit kral haline gelince, dövizin ve faizin getirisi yükselince, gayrimenkule ilgi azaldı. Konut satışları ve fiyatları düştü. Fiyat düşüşlerinin devamının beklenmesi potansiyel alıcıların harekete geçmesini önlüyor.

ARZ FAZLASI KONUT 1 MİLYON

-Gayrimenkul sektörünün arz tarafında da sorunlar var. Bir kere fiyatlamaların geçmişte dolar bazında yapılması başlı başına bir sorun. Bundan sonra tablonun artık düzeltilmesi lazım. Doların ucuz olduğu dönemdeki kazançlar artık yok ki, dolarla konut alınsın. Burada da ulusal paraya dönülmesi artık bir zorunluluk.

-Ancak sektör de şu anda arz fazlası ile kilitli. 1 milyon civarında fazla konut bulunduğu ve bir bu kadarının inşa aşamasında olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’nin iyi yıllarında yapılan birinci el konut satışları 550 bin dolayında. Yani elimizde en azından 3-4 yıllık stok bulunuyor.

KİLİTLENMEYE DEVLET MÜDAHALESİ

-Sektördeki kilitlenmenin çözülmesi için satışa hazır konutların devlete devredilmesi gündemde. Bunun için envanter yani ne kadar konut fazlası olduğu çalışması başladı. Geliştirilen formül ise başta konut fiyatının belirlenmesine ve sonra bundan ne kadarının konut sahibine ne kadarının alacaklı bankaya devredilmesine dayanıyor.

-Fiyat ekspertiz raporuna göre ve satıcı tarafın uzlaşısına göre belirlenecek. Paranın yüzde 30 satıcıya veya müteahhite, yüzde 70’i alacaklı bankaya gidecek.

İFLASLAR ENGELLENECEK

Bu işin şu veya bu şekilde yapılması, konut stokunun tasfiye edilmesi çok önemli. Adaletli olup olmaması da önemli ama daha acil olanı stok sorunun bir an önce çözülmesi.

-Arz fazlası konutlar kamulaştırıldıktan ve tek elde toplandıktan sonra, sorunun yönetilmesi ve çözülmesi daha kolaylaşıyor. Teminat gösterilmesi, menkul kıymetleştirilerek likidite sağlanması, zaman içinde satılarak eritilmesi mümkün hale geliyor.

-Böylece konut sektörünün kilitli halde kalması, diğer yan sektörleri de kilitlemesi ve daha da önemlisi bankaların batık kredilerinin artması önlenebilecek. Hem inşaat sektöründe yaygın iflaslar hem de bankacılık sisteminin yara almasından kaçınılmış olacak.

FATURANIN BÜYÜKLÜĞÜ

-Fatura elbette kamuya çıkacak. Çünkü stoktaki 1 milyon konut, Türkiye fiyat ortalaması üzerinden 282 milyar lira tutar. Büyük şehirlerde stokun daha fazla ve fiyatların da ortalamanın üzerinde olduğu dikkate alınırsa işin finansmanı azalmaz, büyür. Ama ille de bütün hazır ve bitmiş konutların bu kapsama girmesi veya alınması gerekmiyor. Buna bağlı olarak fatura azalabilir.

-Yine de inşaat sektörünü ve bu sektöre kredi açmış bankaları kurtarmanın kamu kesimine belli bir faturası olacak.

Abdurrahman Yıldırım'ın yazısının tamamı için tıklayınız

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ