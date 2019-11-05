Sigortalı işçi sayısı 466 bin kişi azaldı

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, vergi ve makroihtiyati düzenlemeler yoluyla üretken olmayan yatırımların cazibesi azaltılarak tasarruflar verimli alanlardaki yatırımlara yönlendirilecek

- Konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif modeller oluşturulacak

- Üretken olmayan yatırımların cazibesini azaltmak amacıyla ikinci ve sonraki konut alımında uygulanan vergi istisnaları gözden geçirilecek, gerekli görülen istisnalar kaldırılacak

- Konut kredilerinde geçerli olan kredi değer oranı gibi parametrelerin ikinci ve sonraki konut alımlarında farklılaştırılmasına yönelik mevzuat çalışması yapılacak

- Özel kesim tasarruf oranının 2020'de yüzde 28'e çıkarılması hedefleniyor

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