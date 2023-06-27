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Konut yatırımında Ruslar liderliğini, Suudi Arabistanlılar yükselişini sürdürdü

Ocak-mayıs döneminde yabancıların konut yatırımında Ruslar yüzde 4,4'lük artışla liderliğini sürdürürken, Suudi Arabistan vatandaşları uzun zaman sonra girdiği listede 11'inciliğe yükseldi

Konut yatırımında Ruslar liderliğini sürdürdü
AA

TÜİK'in konut satış istatistiklerine göre, uluslararası yatırımcıların Türkiye'den konut talebi ocak-mayıs döneminde 2022'nin aynı dönemine göre gerilemiş olsa da bazı ülkeler öne çıkmaya devam etti.

İlk 5 ayda yabancıların Türkiye'den aldığı konut sayısı yüzde 38 azalışla 16 bin 779 oldu.

Söz konusu dönemde en çok konut satılan il 6 bin 446 adetle Antalya olurken, onu 5 bin 329 ile İstanbul takip etti.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından listede İstanbul'u geçerek ilk sıraya yerleşen Antalya, bu alandaki liderliğini yılın geride kalan aylarında da sürdürdü.

İlk 5 ayda yabancılara Mersin'de 1.231, Ankara'da 504, Bursa'da 443, Yalova'da 427, İzmir'de 373, Muğla'da 283, Kocaeli'de 240, Sakarya'da ise 208 konut satıldı.

Geçen yıl ilk 10'da bulunmayan Muğla'nın ocak-mayıs döneminde 8'inci sırada yer aldığı görüldü.

RUSLARA KONUT SATIŞI YÜZDE 44.4 ARTTI

Ocak-mayıs döneminde en çok konut yatırımını Ruslar yaptı. Rusya Federasyonu vatandaşlarına satılan konut adedi yüzde 44,4'lük artışla 5 bin 723'e ulaştı.

Ukrayna vatandaşları da 770 adetle konut yatırımına devam etti. Geçen yıl 6'ncı sırada bulunan Ukraynalılar, ilk 5 ayda 4'üncülüğe yükseldi.

Bu dönemde İranlılar 2 bin 324, Iraklılar 809, Kazakistanlılar 605, Almanya vatandaşları 564, Kuveytliler 373, Çin vatandaşları 364, Azerbaycan vatandaşları 336, ABD pasaportlular ise 297 konut aldı.

SUUDİ ARABİSTANLILARDA YÜZDE 79'U AŞAN ARTIŞ

Türkiye'den vatandaşları konut alan ülkeler sıralamasında önceki yıllarda hep ilk 4'te yer alan Suudi Arabistan, iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan gerginlikle birlikte 2020'de 17'nciliğe gerilemiş, 2021'de listede yer almamıştı.

Ülkeler arasındaki yakınlaşma sonrası 2022'de tekrar listeye giren Suudi Arabistan vatandaşları yıl sonuna kadar 16'ncılığa kadar yükselmişti.

Suudların Türkiye'deki konut yatırımlarının ocak-mayıs döneminde de devam ettiği görüldü.

İlk 5 ayda Suudi Arabistan pasaportuna sahip kişilerin Türkiye'den aldığı konut sayısı yüzde 79,4'lük artışla 296'ya yükseldi. Uzun zaman sonra listeye tekrar giren Suudların yılın geride kalan kısmında 11'inciliğe yükseldikleri görüldü.

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