Konya 9 ayda yaptığı ihracatla geçen yılı geride bıraktı

AA

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, kentten bu yılın ocak-eylül döneminde 2020 yılının tamamından fazla ihracat yapıldığını söyledi.

Kütükcü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'nın yılın 9 ayında ihracatını yüzde 43,8 artırdığını ifade etti.

Kentin bu dönemde 2 milyar 189 milyon 292 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Kütükcü, "Böylece 2 milyar 185 milyon dolar olan geçtiğimiz yılki ihracat rakamımızı aşarak tüm zamanların ihracat rekorunu kırmış olduk. Şehrimize bu gururu yaşatan 2 bin 600'den fazla ihracatçı firmamızı ve çalışanlarını kutluyorum." dedi.

Kütükcü, bu yıl için belirledikleri 2,5 milyar dolarlık ihracat hedefinin yıl sonunda aşılacağını, bu yılın 3 milyar dolara yaklaşan dış satımla tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.

- İhracatta makine ve aksamları sektörü lider

İhracatta, makine ve aksamları sektörünün liderliğini koruduğunu belirten Kütükcü, şöyle konuştu:

"Makine ve aksamları sektörümüz 463 milyon 685 bin dolarla ihracatımızdaki liderliğini korurken, otomotiv endüstrisi 432 milyon 824 bin dolarla ikinci sırada, savunma ve havacılık sanayi 216 milyon 782 bin dolarla üçüncü sırada, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü de 212 milyon 290 bin dolarla dördüncü sırada yer aldı. Ana sanayi sektörlerimizin tamamında ihracat artışı yaşadığımız bu dönemde en fazla artış ise yüzde 155,3 ile savunma ve havacılık sanayinde gerçekleşti."

- İhracatta ABD ilk sırada yer aldı

Kütükcü, Konya'nın en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin başında ABD'nin geldiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Ocak-eylül döneminde şehrimiz 244 milyon 604 bin dolarla en fazla ihracatı ABD'ye yaptı. 170 milyon 769 bin dolarla Irak ikinci sırada yer alırken 159 milyon 124 bin dolarla Almanya üçüncü sırada yer buldu. Ardından Rusya Federasyonu, Özbekistan, İtalya, Polonya, Mısır, İsrail ve Romanya ihracatımızda öne çıkan ülkeler."