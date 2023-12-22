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        Konya- Antalya karayolunda yoğun kar yağışı

        Konya- Antalya karayolunun Alacabel mevkiinde yoğun kar etkili olurken, TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor. Diğer araçların ise kar lastiği ve zincirle geçişlerine izin veriliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 00:42 Güncelleme: 22.12.2023 - 00:42
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        Konya- Antalya karayolunda yoğun kar yağışı
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        Kentte yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, Seydişehir ilçesinde ulaşımın aksamasına neden oldu. Konya- Antalya karayolunun Seydişehir- Akseki arasındaki kalan 1821 rakımlı Alacabel mevkisinde saat 21.00 itibariyle TIR ve kamyonların geçişine izin verilmedi.

        Polis, Seydişehir ilçesi çıkışında önlem alıp, TIR ve kamyonları durdururken, diğer araçların ise kar lastiği ve zincirle geçişlerine izin verildi. Ekiplerin yaptığı temizleme çalışması ve karın etkisi azaldıktan sonra yolun yeniden TIR ve kamyonlara da açılacağı belirtildi.

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        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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