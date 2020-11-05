"Konya Benefit süt toplama merkezi" iddiaları için açıklama

Konya'da faaliyet gösteren bir süt fabrikasındaki skandal görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Fabrikada çalışan isminin Uğur Turgut olduğu iddia edilen bir vatandaşın bir süt kazanının içindeki görüntüler ortalığı birbirine kattı. Görüntülerin yayılmasının ardından işletme, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatı üzerine kapatıldı. Olayda adı geçen firmadan konuya ilişkin yazılı bir açıklama geldi.

KONYA BENEFİT SÜT TOPLAMA MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA

Benefit Hayvancılık tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bazı basın organlarında, 05 Kasım 2020 tarihinde, Konya ilindeki bir süt toplama merkezinde süt tankı içerisinde banyo yapan bir şahıs ile ilgili olarak ortaya çıkan haberler ve görüntüler, şirketimizin ismi ile ilişkilendirilerek sosyal medya platformlarında çeşitli karalayıcı yorumlara dönüşmüştür. Şirketimiz ülkemizin son derece itibarlı, tüketici sağlığına ve gıda güvenliğine had safhada önem veren, bu anlamda tüm kontrol ve denetleme sistemlerine sahip, bunu temin edici tüm belgelere sahip ve tüketici güvenliğini kendine düstur edinmiş şirketlerinden biridir.

Ne yazık ki, bu görüntüler digital ortamda da şirketimiz ile ilişkilendirilmiştir. Bunun nedeni şirketimizin ilgili birimleri tarafından incelenmiş ve bu eşleşmenin sebebinin kendi internet sitemizde bulunan bazı görsellerin, ürünlerimizin insan sağlığına faydalarının anlatılmak istendiği “benefit” kelimesi ile kodlanmış olması ve bu görüntülerin çekildiği süt toplama merkezinin de bu isimde bir merkez olması nedeni ile, ilgili arama motorunun bu eşleşmeyi sağladığı tespit edilmiştir. İlgili birimlerimiz internet sitemizde bu talihsiz eşleşmeyi sağlayan bu kelimeyi görsellerimizdeki kodlardan çıkarmışlardır.

Bu görüntülerin ve bu görüntülerdeki kişilerin şirketimiz ile en küçük bir ilişkileri yoktur. Şirketimizin bu görüntülerin çekildiği yer ile geçmişte ve bugün hiçbir ticari veya hukuki ilişkisi bulunmamaktadır.

Bu yakışıksız, ölçüsüz ve densiz görüntülerin şirketimiz ile ilişkilendirilmiş olması bizleri son derece üzmüştür. Anlamadan, araştırmadan, sorgulamadan bu türden bir ilişkilendirmenin yapılması, şirketimiz hakkında karalayıcı yorumlarda bulunulması haksızlıktır. Şirketimiz ilgili birimleri tarafından bu türden haksız, temelsiz ve hukuksuz yorumlarda ve beyanlarda bulunanlar hakkında hukuki yollara başvurulacağından şüphe duyulmamalıdır.

Şirketimiz dün olduğu gibi, bugün de tüketici sağlığını, gıda güvenliğini ve kendine duyulan güveni her şeyin önünde tutarak yoluna devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.