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Alanın çevresinde önemli antik kentlerin bulunduğunu belirten Işık, şöyle devam etti:

"Burası Roma döneminden itibaren hem askeri garnizon hem de Hristiyanlar için önemli bir piskoposluk merkezi olarak kurulmuş. Alanda birçok stratejik noktaya kurulmuş askeri üs ve kuleler tespit edildi. Amaç, güvenliği sağlamak, yol güzergahını korumak ve düşmana karşı erken önlem alarak ordunun toplanmasını sağlamak. Burası daha önce hiç araştırılmamış, çok bakir bir bölge."