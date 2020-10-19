Konya'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin bir kişi tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa Ö. (37),A.Ö. (16) ve A.Ü. (13) jandarmadaki işlemlerinden sonra Beyşehir Adliyesine getirildi.Mustafa Ö. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.Beyşehir ilçesinde dün husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralanmış, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Halil Ö. ile Mehmet G. hayatını kaybetmişti.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR