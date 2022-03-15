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Konya'da 21 FETÖ şüphelisine gözaltı kararı! Jandarmadan operasyon

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmada 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 18 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında halen görevde olan öğretmen ve öğretim görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi

Konya'da 21 FETÖ şüphelisine gözaltı kararı
Konya'da 21 FETÖ şüphelisine gözaltı kararı
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HABERTURK.COM

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmada 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla, aralarında muvazzaf ve ordudan ihraç askeri personel ile öğretmen ve öğretim üyelerinin de bulunduğu 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, zanlılardan 18 'ini yakaladı. Zanlılar, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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