Konya'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Konya'da merkez üssü Selçuklu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent genelinde hissedildiği belirtilen depremde ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı
Giriş: 02.10.2024 - 01:23 Güncelleme: 02.10.2024 - 01:23
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.54’te merkez üssü Konya’nın Selçuklu ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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