Konya'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Konya'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde aralarında işçi servisinin de bulunduğu 3 aracın karıştığı kazada yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı

Konya'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

Merkez Selçuklu ilçesi İstanbul yolu üzerinde, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'nden iş dönüşündeki işçileri taşıyan servis aracına çarptı.

Kontrolden çıkan servis aracı önündeki hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 9 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çanakkale açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Çanakkale açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika Haberleri
GÜNDEM Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 3 tutuklama
Kayseri'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
GÜNDEM Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
GÜNDEM Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
Üniversiteli Irmak, kazada hayatını kaybetti
GÜNDEM Üniversiteli Irmak, kazada hayatını kaybetti
AÖF sınav takvimi 2023! AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
GÜNDEM AÖF sınav takvimi 2023!
Erzincan'da tarihi eser olarak değerlendirilen 20 gümüş sikke ele geçirildi
GÜNDEM Erzincan'da 20 gümüş sikke ele geçirildi
VGM burs sonucu sorgulama ekranı: 2022-2023 VGM burs sonuçları açıklandı mı?
GÜNDEM VGM burs sonuçları açıklandı mı?
Kastamonu Arıcılar Birliği'nden "Sahte bal" uyarısı: Çocuklarınıza zehir olmasın - En Son Haberler
GÜNDEM "Sahte bal" uyarısı: Çocuklarınıza zehir olmasın
Kocaeli'de kediye kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı
GÜNDEM Kediye şiddet uygulayan şüpheli gözaltında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.