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Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 dakika arayla 4 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Elazığ'da ise saat 05.40 sıralarında merkez üstü Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.15'te merkez üssü Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 6.98 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Depremden 4 dakika sonra saat 07.19'da da 7.05 kilometre derinlikte 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

KONYA'DA DÜN 2 DEPREM DAHA OLMUŞTU

Konya'da dün de saat 21.28'de merkez üssü Konya'nın Tuzlukçu ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 7.63 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Saat 14.22'de ise merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde sarsıntı daha kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

ELAZIĞ'DA 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 05.40 sıralarında merkez üstü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık yerin 10 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Deprem kent merkezinde hissedildi.