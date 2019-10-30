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Konya'da 6 aydır kayıp olan kişinin cansız bedeni bulundu

AA

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaklaşık 6 aydır kayıp olan kişinin cansız bedeni bulundu

Konya

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaklaşık 6 aydır kayıp olan kişinin cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, bazı vatandaşlar, Doğanlar Mahallesi Topraklık mevkisinde yabani hayvanlar tarafından zarar verilmiş, tanınmaz halde bir cansız bedeni buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cansız bedenin üzerindeki pantolonun cebinde Ünsal Ersöz'e (68) ait kimlik ve bir ev anahtarı buldu.

Yaklaşık 6 aydır kayıp olduğu öğrenilen Ersöz'ün cansız bedeni yapılan incelemeden sonra otopsi için Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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