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Konya'da amca-yeğen tartışması kanlı bitti, ekipler seferber oldu

Konya'da aralarında husumet bulunan amca ve yeğenin dağlık arazideki tartışması kanlı bitti. Yeğeni tarafından av tüfeğiyle vurulan şahıs, ekiplerin 2 kilometrelik yürüyüşü sonrası kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Konya'da amca-yeğen tartışması kanlı bitti, ekipler seferber oldu
Amca-yeğen tartışması kanlı bitti, ekipler seferber oldu
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DHA

Konya'da Görkem Ü, hayvan otlatırken dağlık arazide karşılaştığı husumetli amcası Hasan Ü'yü (45) av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Olay, dün saat 19.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi Akdağ mevkisinde meydana geldi. Görkem Ü., iddiaya göre, arazide kendisi gibi hayvan otlatan ve aralarında daha önceden husumet bulunan amcası Hasan Ü. ile karşılaştı. Amca-yeğenin tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre; Görkem Ü, amcası Hasan Ü'ye av tüfeğiyle ateş açtı. Hasan Ü, tüfekten çıkan saçmaların karnına ve bacağına isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Görkem Ü. ise olay yerinden kaçtı.

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

YARALIYA ULAŞMAK İÇİN 2 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

Karnından ve bacağından yaralanan Hasan Ü. 112'yi arayıp, silahla yaralandığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye hareket eden jandarma ve sağlık ekipleri, belirli bir noktada araçları bırakıp, dağlık arazide yaklaşık 2 kilometre yürüdükten sonra Hasan Ü'ye ulaştı. Mahallelinin de yardımıyla dağlık bölgeden indirilen Hasan Ü, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Görkem Ü. kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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