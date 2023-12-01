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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da beton kalıp fabrikasında yangın

        Konya'da beton kalıp fabrikasında yangın

        Konya'da beton kalıp fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 00:26 Güncelleme: 01.12.2023 - 00:26
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        Konya'da beton kalıp fabrikasında yangın
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        Konya'da beton kalıp imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

        Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi BÜSAN Sanayi Sitesi 10665 Sokak'taki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark edenler, polis ve itfaiyeye haber verdi. AA'nın haberine göre; polis çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık görevlileri tedbir amacıyla bekletildi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.

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