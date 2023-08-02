Konya'da bir kişi borç-alacak tartışmasında akrabasını vurdu - Güncel haberler

Konya'da bir kişi borç-alacak tartışmasında akrabasını vurdu - Güncel haberler

Borç-alacak tartışmasında akrabasını vurdu Konya'da Galip K., nargile salonunda birlikte oturduğu akrabası Umut K. tarafından aralarında çıkan borç-alacak tartışmasında tabancayla göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Galip K. hastaneye kaldırılırken, Umut K. da gözaltına alındı

Olay, saat 17.00'de merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Sokakta bir nargile salonunda meydana geldi.

Umut K. ve akrabası Galip K., birlikte oturdukları sırada aralarındaki borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Umut K., tabancayla Galip K.'nın üzerine ateş açtı.

Göğsünden yaralanan Galip K. kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Galip K., ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Umut K. da polis tarafından gözaltına alındı.

İkilinin 3 gün önce de aynı yerde, yine borç- alacak nedeniyle kavga ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.