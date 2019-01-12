Olay, Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan Hamidiye Mahallesi Anıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekiplerine cadde üzerinde silahlı kavga olduğu ve bir şahsın yerde yattığı ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kanlar içerisinde yatan Mehmet Ü.’yü gördü. Göğüs kısmından ve elinden tüfekle vurularak yaralanan Mehmet Ü. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Mehmet Ü. ile görüştü. Mehmet Ü. ise kendisini yaralayan şahsın aralarında husumet bulunan öz kardeşi Uğur Ü. olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri Uğur Ü.’yü yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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