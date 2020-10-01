Konya'da birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren kadın gözaltına alındı

AA

Alınan bilgiye göre, bir süre önce eşinden boşanan Muradiye K. (29),merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde kiraladığı evde Yunus Bozdağ (26) ile yaşamaya başladı.

Muradiye K, yaklaşık 2 ay sonra aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle Bozdağ'dan şikayetçi olarak, koruma tedbiri aldırdı.

Ayrıldıktan sonra annesi ve kız kardeşiyle eşyalarını toplamak için tekrar eve gelen Muradiye K. ile Bozdağ arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Muradiye K, Bozdağ'ı göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bozdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Muradiye K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.