Konya'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü dini nikahlı eşini öldürdü

Konya'da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Ş, evinde tartıştığı dini nikanlı eşi Damla Dakım'ı bıçaklayarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre; olay, saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'ta meydana geldi. Açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Ş, dini nikahla birlikte yaşadığı eşi Damla Dakım ile telefondaki mesaj nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Neşet Ş, mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım'ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaraladı. Damla Dakım kanlar içinde yere yığılırken, Neşet Ş. evden kaçtı.

AĞIR YARALI KADIN, HASTANEDE ÖLDÜ

Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan Dakım, ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Damla Dakım, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.