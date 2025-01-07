Konya'da çok sayıda silah parçası ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu belirledikleri bir iş yeri ve eklentilerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 623 tabanca üst kapağı, 491 av tüfeği gövdesi, 23 av tüfeği namlusu ele geçirildi.

Şüpheli bir kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.