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        Haberler Gündem Konya'da çok sayıda silah parçası ele geçirildi - Güncel haberler

        Konya'da çok sayıda silah parçası ele geçirildi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 623 tabanca üst kapağı, 491 av tüfeği gövdesi, 23 av tüfeği namlusu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 20:55 Güncelleme: 07.01.2025 - 20:55
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        Çok sayıda silah parçası ele geçirildi
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        Konya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu belirledikleri bir iş yeri ve eklentilerinde arama yaptı.

        Yapılan aramada, 623 tabanca üst kapağı, 491 av tüfeği gövdesi, 23 av tüfeği namlusu ele geçirildi.

        Şüpheli bir kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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